Tarquinia inaugurata la nuova Casa della comunità | servirà 50mila cittadini

È stata inaugurata questa mattina a Tarquinia la nuova Casa della comunità, costruita con fondi Pnrr. L’opera ha richiesto circa 1,8 milioni di euro, destinati ai lavori di riqualificazione, alle attrezzature biomedicali e agli arredi. La struttura servirà circa 50.000 cittadini, offrendo servizi di assistenza e supporto alla popolazione locale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori sanitari.

Roma, 13 luglio 2026 – È stata inaugurata questa mattina la nuova Casa della comunità di Tarquinia, realizzata grazie ai fondi Pnrr con un investimento di circa 1,8 milioni di euro destinati ai lavori di riqualificazione, alle attrezzature biomedicali e agli arredi. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi, il sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, ai professionisti sanitari e alle associazioni del territorio. La nuova struttura rappresenta il punto di riferimento per l’assistenza sanitaria e... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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