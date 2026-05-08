Aperta 7 giorni su 7 24 ore al giorno | inaugurata la nuova Casa della Comunità di Collecchio

È stata inaugurata a Collecchio una nuova Casa della Comunità, che rimarrà aperta tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24. La struttura dispone di due pediatri di libera scelta e di medici di famiglia. A breve, sarà disponibile anche un infermiere di famiglia e di comunità, oltre al servizio di guardia medica. La struttura mira a offrire servizi sanitari continuativi alla popolazione locale.

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Aperta 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Con la presenza di due pediatri di libera scelta, medici di famiglia e a breve anche l’infermiere di famiglia e di comunità, oltre al servizio di guardia medica.Apre al pubblico la nuova Casa della Comunità di Collecchio, nel Parmense. A tagliare il nastro.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Inaugurata la nuova casa di comunità aperta 24 ore su 24 con ambulatori e specialisti Leggi anche: Inaugurata la Casa della Comunità. Servizi socio-sanitari 24 ore su 24 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inaugurata la nuova casa di comunità aperta 24 ore su 24 con ambulatori e specialisti; San Leonardo in Treponzio: taglio del nastro per la Casa della Comunità con il presidente della Regione Giani; Case della Comunità, solo 66 complete nei servizi; Medici di famiglia per riempire le Case di comunità e dal pediatra fino a 18 anni. Apre la nuova Casa di Comunità a Collecchio, investimento da 3,7 milioniApre a Collecchio (Parma) la nuova Casa della Comunità, operativa sette giorni su sette, 24 ore al giorno. L'investimento complessivo è di 3,7 milioni: oltre 2,6 milioni di fondi Pnrr, 818mila dal Fon ... ansa.it Limbiate, la Casa di Comunità diventa Super Hub: medici H24 e servizi specialisticiA Limbiate, la nuova Casa di Comunità diventa un Super Hub con medici h24 e servizi specialistici. Non solo un punto di riferimento per la salute, ma un ... ilnotiziario.net Con l'inaugurazione della Casa e dell'Ospedale della Comunità di Sestri Levante e dell'Ospedale della Comunità di Rapallo, l'Area sociosanitaria del Tigullio completa la propria rete territoriale di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Le nuove strutture, realiz - facebook.com facebook