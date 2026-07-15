In quattro zone della Puglia è stato installato il bollino rosso a causa della presenza di alga tossica. Decine di segnalazioni sono state inviate negli ultimi giorni, principalmente sui social network. La presenza di questa alga, che può causare problemi alla salute, si ripete ogni estate, portando preoccupazione tra i bagnanti che frequentano le spiagge interessate.

Come ogni estate che si rispetti torna l'alga tossica e tornano anche i timori tra i bagnanti in Puglia. Sono già state raccolte decine di segnalazioni negli ultimi giorni, soprattutto sui social. A confermarlo è l'ultimo bollettino Arpa (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale) svolto nei primi quindici giorni di luglio., La presenza dell'Ostreopsis ovata è indicata come "molto abbondante" nelle zone di Molfetta, Giovinazzo, Torre Canne e Porto Badisco. Coste pugliesi in cui l'Arpa ha riscontrato ben quattro bollini rossi. Concentrazioni più basse, ma comunque presenti, invece, al Trullo e a Santo Spirito a Bari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - In Puglia è tornata l'alga tossica: in quattro zone scattato il bollino rosso

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