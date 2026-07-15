Quattro spiagge in Puglia sono state segnalate come ad alto rischio a causa della presenza di alga tossica. Le rilevazioni indicano la presenza di Ostreopsis, che può rappresentare un pericolo per la salute umana, anche se non si sono verificati casi di conseguenze gravi finora. La situazione non desta allarmismo, ma si consiglia attenzione ai bagnanti nelle aree interessate. Le autorità monitorano costantemente la situazione per aggiornamenti.

L'alga tossica torna in Puglia, ma nessun allarmismo. La Ostreopsis può diventare pericolosa per la salute dell'uomo, per quanto senza mai portare a gravi conseguenze. L'Arpa ha diffuso le rilevazioni in diverse spiagge pugliesi nei primi 15 giorni di luglio. E sono quattro i siti nei quali la concentrazione è tanto alta da esser segnalata con una "bandiera rossa". Si tratta di oltre 20mila cellule in un litro d'acqua marina. Il proliferare dell'alga è sicuramente dovuto al forte caldo della fine di giugno e degli ultimi giorni. L’Agenzia controlla costantemente da giugno a settembre - con frequenza quindicinale (aumentata nel caso di fioritura conclamata) - n° 20 siti, distribuiti sull’intero territorio regionale e rappresentativi della tipologia costiera potenzialmente interessata dalla presenza della specie. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Alga tossica in Puglia, le rilevazioni: quattro spiagge ad alto rischio. Ecco quali

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