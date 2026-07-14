Da Otranto a Giovinazzo sono stati segnalati i primi casi di sintomi come tosse, bruciore agli occhi, lacrimazione, prurito e febbricola tra i bagnanti. Le segnalazioni sono arrivate anche sui social network ufficiali della Regione Puglia. Le autorità hanno osservato che i sintomi sono compatibili con l’esposizione all’alga tossica Ostreopsis cf. Le persone colpite hanno riferito di aver trascorso il tempo in mare nelle zone interessate. Non sono stati comunicati altri dettagli sui casi.

Tosse, bruciore agli occhi, lacrimazione, prurito, febbricola. Sono i sintomi segnalati da alcuni bagnanti negli ultimi giorni, anche attraverso i canali social della Regione Puglia, e ritenuti compatibili con una possibile esposizione alla Ostreopsis cf. ovata, la microalga marina nota come alga tossica. Un fenomeno che, come ogni estate, torna a interessare le coste pugliesi e che viene seguito con particolare attenzione dall’Arpa Puglia attraverso un monitoraggio continuo. L’Agenzia regionale ha diffuso i risultati del primo campionamento stagionale, eseguito tra il 15 e il 30 giugno in venti siti costieri considerati più favorevoli allo sviluppo della microalga. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Mare, da Otranto a Giovinazzo torna l'alga tossica: primi casi di tosse e prurito tra i bagnanti in Puglia

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