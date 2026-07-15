In Lombardia, oltre 8.500 madri si sono dimesse dal lavoro. I dati mostrano che le lavoratrici madri continuano a sopportare le maggiori difficoltà nel conciliare vita familiare e professionale. La regione presenta pochi servizi e aziende che offrono flessibilità, contribuendo a questa situazione.

Sono ancora le lavoratrici madri a pagare il prezzo più alto della difficoltà a conciliare vita familiare e lavoro. È quanto emerge dai dati sulle dimissioni e risoluzioni consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri relativi al 2025, presentati ieri a Palazzo Lombardia nel corso di un convegno promosso dalla Consigliera di Parità regionale, Anna Maria Gandolfi. A livello nazionale nel 2025 sono stati registrati 59.770 provvedimenti di convalida, in calo dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Le lavoratrici madri rappresentano il 68% del totale, con 40.628 dimissioni, mentre i lavoratori padri sono il 32%, pari a 19.142 casi, in aumento del 3,4% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Lombardia il lavoro non è donna. Pochi servizi e aziende non flessibili. Oltre 8.500 madri si sono dimesse

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Madri che si dimettono dal lavoro e quel bivio di fronte al quale nessuna donna dovrebbe essere mai messa. Anche in Lombardia il conto lo pagano le mammeIn Lombardia, il numero di dimissioni tra le madri che lasciano il lavoro è tra i più alti del Paese, con 13 casi registrati.

Temi più discussi: In Lombardia il lavoro non è donna. Pochi servizi e aziende non flessibili. Oltre 8.500 madri si sono dimesse; Attività storiche in Lombardia: Regione ne riconosce altre 466; Regione Lombardia e Fondimpresa: accordo per formazione e occupazione di qualità; In Lombardia oltre 13 mila dimissioni di genitori dal lavoro nel 2025, oltre ottomila sono donne.

A #PalazzoPirelli un patto tra Consiglio per le #PariOpportunità di @RegLombardia, @FNM_Group e #FerrovieNord per promuovere iniziative aziendali a favore della #parità, dell’ #inclusione e a sostegno di un ambiente di lavoro equo. Guarda il video ? x.com

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