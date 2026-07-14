In Lombardia, il numero di dimissioni tra le madri che lasciano il lavoro è tra i più alti del Paese, con 13 casi registrati. La difficoltà di conciliare famiglia e occupazione porta molte donne a scegliere di abbandonare il proprio ruolo lavorativo. La questione riguarda soprattutto le sfide di gestire impegni familiari e professionali, senza supporto adeguato. La situazione evidenzia un problema diffuso nel contesto lavorativo femminile e nelle politiche di conciliazione.

Milano, 14 luglio 2026 – Nell’Italia dove a pagare il conto della conciliazione (sovente difficile, molto spesso impossibile) tra famiglia e lavoro sono in primis le donne, la Lombardia si conferma la regione con il numero più elevato di dimissioni: 13.114 provvedimenti complessivi (contro gli 8.523 del Veneto e i 6.009 dell'Emilia-Romagna). Di questi, 8.542 riguardano lavoratrici madri, che doppiano il dato dei lavoratori padri (4.572). Il quadro sconfortante emerge dai dati sulle dimissioni e risoluzioni consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri relativi al 2025, presentati a Palazzo Lombardia nel corso di un convegno promosso dall a Consigliera di Parità regionale, Anna Maria Gandolfi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Madri che si dimettono dal lavoro e quel bivio di fronte al quale nessuna donna dovrebbe essere mai messa. Anche in Lombardia il conto lo pagano le mamme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Accesso al credito più salato: "Il conto lo pagano le Pmi"Le Piccole e Medie Imprese devono affrontare costi più elevati per ottenere finanziamenti a causa dell’aumento dei tassi di interesse deciso dalla...

Maternità, il prezzo più alto lo pagano le donne: lavorano meno di 6 mamme su 10 con figli in età prescolareSecondo l’undicesima edizione del rapporto Le Equilibriste, in Italia meno di sei donne su dieci con figli in età prescolare lavorano.

Argomenti più discussi: Il Veneto indaga il fenomeno delle dimissioni delle lavoratrici madri; Lavoro e famiglia in Lombardia non coincidono: nel 2025 più di 8mila mamme si sono dimesse dopo aver fatto un figlio; Madri e lavoro in Veneto: il rientro è possibile ma serve più welfare; Lavoratrici madri e dimissioni volontarie, il quadro in Veneto: il rientro al lavoro è frequente ma non uniforme.

Ci siamo quasi @fsitaliane @Frecciarossa_IT @matteosalvinimi per piacere fatemi partire e non bloccatemi/ritardatemi il treno domani Matteo ti risparmio i rant sui treni per almeno un mese se mi fai arrivare sana e salva da mamma: fa' che funzioni la l x.com