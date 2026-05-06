Governo al via vertice sulle nomine | Meloni insiste per Freni alla Consob nonostante veto di FI Stazi in pole per l’Antitrust

Nella giornata di oggi si è tenuto un vertice di governo dedicato alle nomine di vertice nelle autorità di controllo. La presidente del Consiglio ha ribadito la propria volontà di confermare la candidatura di un rappresentante leghista alla Consob, nonostante il veto opposto da un partito dell’alleanza di governo. Sul fronte delle nomine all’Autorità Antitrust, la candidatura più accreditata è quella di un avvocato che ha ricoperto incarichi nel settore pubblico.

Forza Italia non arretrerebbe sul nome del leghista Federico Freni per la Consob: il veto resta sul tavolo e, al momento, non si starebbero registrando aperture. Per la sostituzione del magistrato Roberto Rustichelli alla guida dell’Autorità per la concorrenza e il mercato continua a circolare il no.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Governo, al via vertice sulle nomine: Meloni insiste per Freni alla Consob nonostante veto di FI, Stazi in pole per l’Antitrust Notizie correlate Governo, oggi vertice sulle nomine: Meloni alle prese con ‘risiko’ Consob e Antitrust(Adnkronos) – Verso un vertice decisivo, oggi mercoledì 6 maggio in tarda mattinata a Palazzo Chigi, per sciogliere il nodo delle nomine che da... Nomine: Meloni chiude il dossier sottosegretari, ancora al palo il via libera a Freni per la Consob. E sul tavolo spunta l’AntitrustIl cerchio sui sottosegretari alla fine si è chiuso, ma all’appello mancano ancora alcune nomine pesanti. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Vertice della Comunità Politica Europea; Meloni vede Salvini, Tajani e Lupi: vertice di maggioranza a Palazzo Chigi; Via le truppe e più dazi, ma Merz minimizza; Governo, oggi vertice sulle nomine: Meloni alle prese con 'risiko' Consob e Antitrust. Governo, oggi vertice sulle nomine: Meloni alle prese con 'risiko' Consob e AntitrustAppuntamento decisivo a Palazzo Chigi. Sul tavolo anche la politica estera verso l'incontro tra la presidente del Consiglio e il segretario di Stato americano, Marco Rubio ... adnkronos.com Governo, vertice Meloni-Salvini-Tajani: dai rapporti con gli Usa al Medio orienteI rapporti con gli Usa e la crisi causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ma anche il capitolo nomine con particolare riferimento a Consob e ... iltempo.it Fratelli d'Italia. . La proprietà privata è sacra, e il Governo Meloni mette in campo ogni sforzo per tutelarla e difenderla dall’abusivismo, dai soprusi e dall’illegalità. Al fianco dei cittadini onesti, lo Stato è tornato. - facebook.com facebook Per anni chi affitta casa è stato esposto a occupazioni, morosità e tempi infiniti per rientrare in possesso dell’immobile. Le nuove misure del Governo puntano su procedure più rapide e maggiori tutele per chi rispetta le regole. x.com