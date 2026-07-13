Consob Guido Stazi verso la presidenza Ecco chi è

Domani il Consiglio dei ministri nominerà Guido Stazi come nuovo presidente della Consob. La decisione arriva a quattro mesi dalla fine del mandato dell’attuale presidente, Paolo Savona. Stazi è in corsa per la presidenza e la nomina sarà ufficializzata con la riunione prevista per il 14 luglio. La nomina segue il completamento del mandato di Savona, che si è concluso recentemente.

Il Consiglio dei ministri, convocato per domani 14 luglio, procederà alla nomina di Guido Stazi come prossimo presidente dell’authority di vigilanza dei mercati a quattro mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Lo confermano qualificate fonti di governo all’Ansa, Adnkronos la prima agenzia a battere la notizia, Guido Stazi è un esperto di Autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Antitrust. E’ stato dirigente dell’Antitrust fin dagli anni Novanta, ha ricoperto l’incarico di capo di gabinetto dell’Agcom ed è stato segretario generale della Consob dal giugno 2013 al dicembre 2017. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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