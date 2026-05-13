Precariato ATA Pacifico Anief | Ue certifica ciò che denunciamo da anni

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Decima Sezione, con sentenza del 13 maggio 2026, ha riconosciuto che le condizioni di lavoro di alcuni lavoratori del settore pubblico, in particolare quelli con contratti precari, violano le norme comunitarie. La decisione conferma le denunce portate avanti da tempo da sindacati e rappresentanti del personale ATA, evidenziando come le pratiche di assunzione e stabilizzazione siano in contrasto con le direttive europee. La sentenza potrebbe avere ripercussioni sulle future normative nazionali in materia.

"La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Decima Sezione, con sentenza del 13 maggio 2026 resa nella causa C-15525, ha dichiarato che la Repubblica italiana ha violato la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — allegato alla direttiva 199970CE del Consiglio del 28 giugno 1999 — per non aver previsto alcuna misura volta a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali. L'Italia è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali". L'articolo....🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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