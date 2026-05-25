Due bancomat fatti saltare nella stessa notte Bottino e danni ingenti caccia ai banditi

Notizia in breve

Nella stessa notte, due bancomat sono stati fatti saltare e svaligiati, con danni ingenti. La banda ha colpito in due località diverse, una nel territorio di Sansepolcro e l’altra nel Fiorentino. Le forze dell’ordine stanno cercando i responsabili. Nessun arresto è stato ancora effettuato. La polizia indaga sugli episodi collegati. La dinamica dei furti è simile in entrambi i casi, con esplosivi usati per aprire i dispositivi.