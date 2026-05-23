Rapina choc in gioielleria | commesse minacciate con la pistola banditi in fuga con il bottino

Due banditi hanno preso di mira una gioielleria a Roma, minacciando le commesse con una pistola. Dopo aver arraffato i gioielli, sono fuggiti lasciando il negozio vuoto. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver individuato i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La rapina si è verificata nel corso di un colpo rapido e violento, che ha lasciato le vittime sotto shock.

Rapina choc in una gioielleria a Roma dove due banditi hanno minacciato con una pistola le commesse e poi sono scappati con il bottino. I fatti sono accaduti nella mattinata di venerdì 22 maggio nel centro commerciale di via Alberto Pollio, nella zona di Casal Bertone.Rapina choc in gioielleriaI. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bitonto, rapina a mano armata in una gioielleria: rapinatori in fuga con il bottino

Sullo stesso argomento

Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottinoRapina in gioielleria a Roma dove banditi armati e a volto coperto sono entrati in azione in un negozio del centro commerciale Euroma 2.

Mugnano, rapina armata in un supermercato: banditi in fuga con il bottinoDue uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nel supermercato sulla Circumvallazione esterna, poco prima della rotonda di Mugnano,...

Rapina choc in gioielleria: commesse minacciate con la pistola, banditi in fuga con il bottinoRapina choc in una gioielleria a Roma dove due banditi hanno minacciato con una pistola le commesse e poi sono scappati con il bottino. I fatti sono accaduti nella mattinata di venerdì 22 maggio nel ... romatoday.it

Roma, rapina nella gioielleria del centro commerciale Casal Bertone: dipendenti minacciate con una pistola, poi la fuga con il bottinoA un mese dalla rapina nella gioielleria di Euroma 2, ancora paura in un centro commerciale di Roma. A Casal Bertone due rapinatori sono entrati con i volti coperti e la pistola in ... leggo.it