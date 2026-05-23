Rapina choc in gioielleria | commesse minacciate con la pistola banditi in fuga con il bottino

Da romatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due banditi hanno preso di mira una gioielleria a Roma, minacciando le commesse con una pistola. Dopo aver arraffato i gioielli, sono fuggiti lasciando il negozio vuoto. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver individuato i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La rapina si è verificata nel corso di un colpo rapido e violento, che ha lasciato le vittime sotto shock.

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Rapina choc in una gioielleria a Roma dove due banditi hanno minacciato con una pistola le commesse e poi sono scappati con il bottino. I fatti sono accaduti nella mattinata di venerdì 22 maggio nel centro commerciale di via Alberto Pollio, nella zona di Casal Bertone.Rapina choc in gioielleriaI. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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