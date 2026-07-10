Immissioni in ruolo docenti 2026 27 ecco il contingente | 46.642 posti e la suddivisione per regione

Per l'anno scolastico 202627 sono stati autorizzati 46.642 posti per le assunzioni di docenti. La distribuzione dei posti avverrà secondo modalità operative definite, con avvisi pubblici e turni di nomina. La ripartizione regionale dei posti non è ancora stata resa pubblica. La procedura prevede l'apertura di bandi e l'assegnazione delle cattedre in diverse aree del paese. Le modalità di selezione e le tempistiche saranno comunicate attraverso i canali ufficiali.

Il contingente autorizzato dal MEF per le assunzioni del personale docente dell’a.s. 202627 è di . posti. Ecco le modalità operative per la distribuzione dei posti, gli Avvisi, i turni di nomina. Fino alla presa di servizio del 1° settembre. Gli Uffici scolastici regionali riceveranno l’allegato B e provvederanno a suddividere i posti prima al 50% tra GaE e concorsi e poi tra i vari concorsi (prima vincitori e poi idonei). Le operazioni saranno svolte con procedura informatizzata. Gli USR pubblicano l’avviso e i candidati accedono al proprio turno di nomina tramite Istanze online. Assegnata la sede in fase 2 i docenti avranno 5 giorni di tempo per accettare esplicitamente la sede oppure no. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo 2026/2027: novità tra contingenti ed elenchi regionali

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