Un gruppo di senatori del Movimento 5 Stelle si è riunito nel corridoio del Senato, con cartelli in mano che chiedevano: “Quando ve ne andate a casa?”. Alcuni manifestanti hanno anche scritto: “Il 4 settembre vi vanterete di essere il governo più longevo, ma passerete alla storia come il governo più imbullonato”. La protesta è avvenuta senza incidenti, davanti all’ingresso principale della sede parlamentare.

“Il 4 settembre vi vanterete di essere il governo più longevo della storia e invece passerete per essere il governo più ‘ imbullonato ‘ alla poltrona della storia”. Protesta del M5s in aula al Senato. Durante l’intervento del capogruppo Luca Pirondini, il gruppo M5S ha esposto dei cartelli con la scritta ‘imbullonati’ attaccando la premier e maggioranza. “Ieri il governo Meloni è caduto per la seconda volta in 3 mesi. La domanda quindi è, quando ve ne andate a casa?”, ha detto Pirondini facendo riferimento alla bocciatura dell’emendamento sulle preferenze durante l’analisi della legge elettorale alla Camera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Imbullonati”: protesta del M5s al Senato. Il gruppo espone cartelli contro il governo: “Quando ve ne andate a casa?”

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