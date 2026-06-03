A Torino si sono verificati nuovi episodi di intolleranza antifascista rivolti a studenti di destra davanti alle scuole. Una docente ha invitato a respingere i giovani, dicendo: «Spingiamoli via, ve ne dovete andare». La situazione si aggiunge a una serie di episodi simili in città, con manifestazioni e comportamenti ostili nei confronti di studenti appartenenti a formazioni di destra. Nessuna azione legale è stata ancora resa nota.

Continuano gli episodi di intolleranza antifascista davanti alle scuole verso i ragazzi di destra, questa volta a Torino. Stamattina i militanti di Gioventù Nazionale de circolo D’Annunzio hanno organizzato in un volantinaggio contro la cultura Maranza e la violenza giovanile davanti all’Istituto Santorre di Santarosa di via Vigone, ma hanno subito la contestazione dei collettivi e di una professoressa. Come emerge dai video diffusi dal movimento sui social, la docente inizia a urlargli contro: «Andate via, spingiamoli. Come mai non c’è la Polizia qui per proteggervi? ». Parole ambigue che danno l’idea di quanto una certa sinistra ideologizzata non riesca a concepire uno scambio di idee pacifico e all’insegna del confronto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Torino, nuova intolleranza contro Gioventù nazionale. La prof guida la protesta: «Spingiamoli via, ve ne dovete andare»

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