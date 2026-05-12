Al Senato il conto economico del governo | tasse giovani e casa nel mirino delle opposizioni Domani il question time con Meloni

Al Senato si svolge domani alle 16.30 il question time con la premier, con l’Aula che si prepara a discutere principalmente del bilancio del governo. Le opposizioni hanno in programma interrogazioni su tasse, giovani e settore abitativo, mentre la premier è chiamata a rispondere alle domande dei gruppi parlamentari. Il dibattito si concentra sulle questioni economiche e fiscali, con l’attenzione rivolta ai temi principali della gestione attuale.

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