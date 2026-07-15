Imballaggi green | quando la sostenibilità diventa vantaggio competitivo

Notizia in breve

Un’azienda ha annunciato di aver adottato imballaggi sostenibili, trasformando questa scelta in un elemento chiave della propria strategia commerciale. La decisione ha portato a un miglioramento della percezione del marchio tra i consumatori e ha rafforzato la posizione sul mercato rispetto ai concorrenti. La nuova politica di imballaggi green si traduce in un vantaggio competitivo, influenzando le preferenze dei clienti e il posizionamento dell’azienda nel settore.