Alberghi toscani nove su dieci puntano sulla sostenibilità | È un vantaggio competitivo
Nove alberghi su dieci in Toscana adottano pratiche sostenibili, considerando questa scelta un vantaggio competitivo. La percezione della sostenibilità si è evoluta, passando dall’essere un obbligo ambientale a un elemento strategico per il settore alberghiero. Questa tendenza si riscontra tra gli operatori che, oltre alla tutela ambientale, riconoscono benefici economici derivanti dall’adozione di politiche sostenibili. La rilevazione si basa su un’indagine condotta recentemente nella regione.
Pisa, 26 maggio 2206 – La sostenibilità non è più percepita dagli albergatori toscani soltanto come un obbligo ambientale, ma sempre più come una leva economica e competitiva. È quanto emerge dalla ricerca “Innovazione verde nell’ospitalità toscana: il contributo del settore alla transizione circolare”, presentata oggi a Pisa nel corso del convegno promosso da Federalberghi Toscana – Confcommercio alla scuola superiore Sant’Anna. Secondo l’indagine, che ha coinvolto 72 strutture ricettive prevalentemente indipendenti e realizzata nell’ambito della collaborazione tra Federalberghi Toscana e il Centro interdisciplinare sulla sostenibilità e il clima della scuola Sant’Anna, il 92% degli alberghi considera oggi la sostenibilità un fattore strategico per restare competitivo sul mercato turistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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