Pisa, 26 maggio 2206 – La sostenibilità non è più percepita dagli albergatori toscani soltanto come un obbligo ambientale, ma sempre più come una leva economica e competitiva. È quanto emerge dalla ricerca “Innovazione verde nell’ospitalità toscana: il contributo del settore alla transizione circolare”, presentata oggi a Pisa nel corso del convegno promosso da Federalberghi Toscana – Confcommercio alla scuola superiore Sant’Anna. Secondo l’indagine, che ha coinvolto 72 strutture ricettive prevalentemente indipendenti e realizzata nell’ambito della collaborazione tra Federalberghi Toscana e il Centro interdisciplinare sulla sostenibilità e il clima della scuola Sant’Anna, il 92% degli alberghi considera oggi la sostenibilità un fattore strategico per restare competitivo sul mercato turistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alberghi toscani, nove su dieci puntano sulla sostenibilità: “È un vantaggio competitivo”

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