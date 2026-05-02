Pirelli la sostenibilità diventa vantaggio competitivo | primo posto globale negli indici S&P Dow Jones

Pirelli ha ottenuto il primo posto a livello globale negli indici S&P Dow Jones di sostenibilità. La società sta lavorando alla transizione industriale puntando su innovazione, responsabilità e controllo della filiera. Questo risultato rafforza la presenza internazionale dell’azienda nel settore, che si sta concentrando sempre di più sulla sostenibilità come elemento chiave della propria strategia. La posizione raggiunta rappresenta un riconoscimento delle pratiche adottate nel rispetto dell’ambiente e della responsabilità sociale.

Nel grande cantiere della transizione industriale, dove la competitività passa sempre più dalla capacità di coniugare innovazione, responsabilità e controllo della filiera, Pirelli rafforza il proprio posizionamento internazionale. Il gruppo si riconferma al primo posto a livello globale nei settori Auto Components e Automobiles all’interno degli indici S&P Dow Jones Best-in-Class World e Europe, la nuova denominazione assunta dai Dow Jones Sustainability Indices. Un primato nei benchmark globali. Pirelli è l’unica tyre company presente sia nell’indice World sia in quello Europe, un elemento che rafforza il peso del riconoscimento. Nell’ambito del Corporate Sustainability Assessment 2025 di S&P Global, la società ha ottenuto 86 punti, il punteggio più alto nei due settori di riferimento e nettamente superiore alle medie di comparto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pirelli, la sostenibilità diventa vantaggio competitivo: primo posto globale negli indici S&P Dow Jones Notizie correlate Leggi anche: Wall Street in corsa: Dow Jones e Nasdaq volano oltre i 49.000 punti Wall Street: il tech spinge il Nasdaq, Dow Jones in affannoLe borse americane mostrano segnali contrastanti nella sessione di apertura di questo sabato 11 aprile 2026, con un Nasdaq che registra una crescita... Contenuti di approfondimento Pirelli, la sostenibilità diventa vantaggio competitivo: primo posto globale negli indici S&P Dow JonesIl gruppo italiano si conferma leader nei settori Auto Components e Automobiles dei Dow Jones Best-in-Class World e Europe ... msn.com Le aziende più sostenibili: Pirelli e Snam confermate nell'indice S&P Dow Jones Best in ClassL’indice Dow Jones Best in Class, che sostituisce il precedente Dow Jones Sustainability World Index, seleziona le aziende con le migliori performance ESG ... corriere.it