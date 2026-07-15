Dopo il voto che ha respinto l’emendamento sulle preferenze nella riforma elettorale, il dibattito politico prosegue con accuse reciproche e sospetti di tentativi di formare nuove maggioranze. Nonostante il risultato non cambi nulla, si rende necessario il ballottaggio. Le tensioni interne ai partiti sono ancora evidenti, mentre si attendono sviluppi sulla questione delle preferenze e sulla possibile evoluzione della legge elettorale.

Il giorno dopo il voto che ha respinto l’emendamento sulle preferenze nella riforma elettorale, il dibattito politico continua a consumarsi tra accuse incrociate, sospetti di prove tecniche di nuove maggioranze e tensioni interne ai partiti. Un voto che ha alimentato il battage politico, ma che secondo Claudio Petruccioli racconta molto meno di quanto si voglia far credere. L’ex presidente della Rai e storico dirigente della sinistra legge quanto accaduto a Montecitorio come l’ennesimo capitolo di una rappresentazione ormai permanente, nella quale maggioranza e opposizione sono prigioniere delle rispettive convenienze. “Il gorgo”, lo chiama. E rilancia una proposta che considera decisiva per restituire governabilità al sistema: il ritorno del ballottaggio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il voto sulle preferenze non cambia nulla, ma serve il ballottaggio. Parla Petruccioli

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Why Two Parties Is Actually Zero Choice — The Illusion of Democracy Explained

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