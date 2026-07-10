Sulle preferenze le posizioni restano distanti, con la frattura a destra che non sembra facile da ricucire. Ma almeno sul voto ai fuori sede la maggioranza ha ritrovato, almeno apparentemente, l’unità, con l’arrivo dell’emendamento alla legge elettorale per consentire di votare anche a tanti lavoratori e studenti che non vivono nella loro città di origine. La maggioranza presenterà un emendamento per consentire ai fuori sede di votare, quindi. “Siamo sempre stati d’accordo” su questo tema, dice il relatore di Fratelli d’Italia alla legge elettorale, Angelo Rossi. Anche se, ammette, “erano emerse difficoltà sul sistema di voto: avevamo però preso un impegno in commissione rispetto al fatto che si potesse raggiungere una soluzione con una proposta sul tema e la proposta è arrivata”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Legge elettorale, destre spaccate sulle preferenze ma ritrovano l’unità sul voto ai fuori sede

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REFERENDUM, SCHIAFFO AL CENTRODESTRA | ROBERTO FORMIGONI

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