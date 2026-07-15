Il video della laurea di BigMama al Politecnico di Milano | Alla mia Irpinia e a tutte le vittime del cancro

Notizia in breve

Durante la cerimonia di laurea al Politecnico di Milano, BigMama ha dedicato il discorso alle vittime del cancro e a chi si prende cura della loro memoria. Ha rivolto un saluto a chi ha scritto e scritto ancora le proprie storie e a chi ha dovuto affrontare l’ultimo capitolo in silenzio. La laurea è stata l’occasione per ricordare le persone colpite dalla malattia, con un messaggio di solidarietà e rispetto.