Il video della laurea di BigMama al Politecnico di Milano | Alla mia Irpinia e a tutte le vittime del cancro
Durante la cerimonia di laurea al Politecnico di Milano, BigMama ha dedicato il discorso alle vittime del cancro e a chi si prende cura della loro memoria. Ha rivolto un saluto a chi ha scritto e scritto ancora le proprie storie e a chi ha dovuto affrontare l’ultimo capitolo in silenzio. La laurea è stata l’occasione per ricordare le persone colpite dalla malattia, con un messaggio di solidarietà e rispetto.
«A tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al silenzio». Sono le parole di BigMama postate su Instagram nel primo pomeriggio di mercoledì 15 luglio per annunciare la laurea triennale in Urbanistica conseguita al Politecnico di Milano. La rapper di San Michele di Serino, nell’avellinese, ha condiviso il suo traguardo sul suo profilo da oltre 250mila follower, raccontando le difficoltà vissute per raggiungere il suo obiettivo.Marianna Mammone, così l’artista ventiseienne all’anagrafe, ha affrontato le cure... 🔗 Leggi su Video.corriere.it
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