Il vandalismo non ha un colore politico
Vandali hanno imbrattato il basamento di una statua dedicata a Giuseppe Montanelli. La giunta ha commentato l'episodio definendolo un gesto vergognoso che danneggia la storia e l’identità della città. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora identificare i responsabili. Non sono state emesse accuse né sono stati trovati oggetti riconducibili agli autori del danno. L’episodio si inserisce in un quadro di atti vandalici senza collegamenti politici specifici.
"Ogni atto vandalico è un gesto vergognoso, che in questo caso colpisce anche la storia e l’identità della nostra città", le parole della giunta dopo che vandali hanno imbrattato il basamento della statua di Giuseppe Montanelli. "In queste ore coi nostri tecnici stiamo valutando quale sia il prodotto più adatto da applicare per riportare il basamento della statua alle condizioni che merita – si legge nella nota con cui il Comune replica anche alle critiche di Forza Italia –. Sorprende, invece, che qualcuno abbia scelto di trasformare un episodio di inciviltà nell’ennesima occasione per fare propaganda politica. Fucecchio offre molti spazi... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Black Woman Vandalize Walmart Over Little Inconvenience
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