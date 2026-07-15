il vandalismo non ha un colore politico

Notizia in breve

Vandali hanno imbrattato il basamento di una statua dedicata a Giuseppe Montanelli. La giunta ha commentato l'episodio definendolo un gesto vergognoso che danneggia la storia e l’identità della città. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora identificare i responsabili. Non sono state emesse accuse né sono stati trovati oggetti riconducibili agli autori del danno. L’episodio si inserisce in un quadro di atti vandalici senza collegamenti politici specifici.