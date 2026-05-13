Sicurezza fronte comune dei sindaci | Fare rete oltre il colore politico

I sindaci di diverse aree si sono riuniti per affrontare i problemi legati alla sicurezza, sottolineando l’importanza di collaborare oltre le differenze politiche. Tra i temi discussi ci sono la microcriminalità, la gestione dei rifiuti e il controllo del territorio, con attenzione anche alle risorse delle Polizie Locali e alle finanze comunali. I rappresentanti hanno evidenziato che interventi concreti sono necessari, evitando soluzioni solo di facciata.

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