Sicurezza fronte comune dei sindaci | Fare rete oltre il colore politico

Da ilgiorno.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindaci di diverse aree si sono riuniti per affrontare i problemi legati alla sicurezza, sottolineando l’importanza di collaborare oltre le differenze politiche. Tra i temi discussi ci sono la microcriminalità, la gestione dei rifiuti e il controllo del territorio, con attenzione anche alle risorse delle Polizie Locali e alle finanze comunali. I rappresentanti hanno evidenziato che interventi concreti sono necessari, evitando soluzioni solo di facciata.

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La microcriminalità e il controllo del territorio, la piaga dello scarico di rifiuti, il controllo del vicinato, i conti dei comuni, il sottodimensionamento delle Polizie Locali, "per la sicurezza non servono parole o iniziative di facciata. Servono progetti concreti, strumenti e fondi. E soprattutto, la rete: superare i campanili, lavorare insieme". Decine e decine di sindaci e comandanti di Polizia Locale dell’Adda Martesana hanno accolto, l’altra sera, l’invito dell’associazione Martesana Sicura e preso parte all’incontro “ Sicurezza: istituzioni a confronto “, al centro intergenerazionale di Gorgonzola, organizzato per l’associazione da Andrea Maggio, Francesco Cau e Paola Losi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Sicurezza, fronte comune dei sindaci: "Fare rete, oltre il colore politico"
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