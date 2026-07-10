Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "La notte non è il lato oscuro del giorno". È questo lo slogan dello spot volto a promuovere il 'Forum delle Città della Notte', organismo permanente di confronto dedicato ai temi della movida, della sicurezza, della cultura, della salute, della mobilità, del turismo, del commerco, dell'intrattenimento e della qualità di vita nelle ore serali e notturne presentato dal Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. "La notte non è soltanto il lato oscuro del giorno, ma deve diventare un momento, così come avviene negli altri paesi europei, in cui la gente riesce ad essere garantita sulla sicurezza, il trasporto e sulla possibilità di godere del patrimonio artistico e culturale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Presentato a Roma il 'Forum delle Città della Notte', Aurigemma: "Il tema della sicurezza non ha colore politico"

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