Presentato a Roma il ' Forum delle Città della Notte' Aurigemma | Il tema della sicurezza non ha colore politico
Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "La notte non è il lato oscuro del giorno". È questo lo slogan dello spot volto a promuovere il 'Forum delle Città della Notte', organismo permanente di confronto dedicato ai temi della movida, della sicurezza, della cultura, della salute, della mobilità, del turismo, del commerco, dell'intrattenimento e della qualità di vita nelle ore serali e notturne presentato dal Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. "La notte non è soltanto il lato oscuro del giorno, ma deve diventare un momento, così come avviene negli altri paesi europei, in cui la gente riesce ad essere garantita sulla sicurezza, il trasporto e sulla possibilità di godere del patrimonio artistico e culturale". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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