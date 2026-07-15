Il turismo non basta più Tecnologia e competenze assicurano l’autonomia

Il sindaco di Urbino ha annunciato che l’agricoltura locale attraversa un periodo difficile. Ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide future e ha citato Agrofutura come piattaforma per discutere le opportunità del settore. La dichiarazione evidenzia la volontà di confrontarsi con le problematiche agricole e di individuare soluzioni attraverso eventi dedicati. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’iniziativa o sui contenuti specifici delle discussioni.

"L’agricoltura nella nostra zona sta vivendo un momento complicato – spiega il sindaco di Urbino Maurizio Gambini –. È necessario confrontarsi sulle sfide del futuro, e Agrofutura è l’occasione per mettere sul tavolo tutte le opportunità del settore". Il primo passo è un cambio di paradigma. "Molte aziende agricole nascono da un’eredità familiare e sono legate alla storia e all’agricoltura del territorio. Questo limita la loro possibilità di crescere abbracciando nuove soluzioni". Guardando in prospettiva, "i temi che caratterizzeranno l’evoluzione dell’agricoltura, sono il cibo, l’energia e l’acqua. In particolare, il risparmio idrico viene spesso trascurato dal settore primario, quando, invece, le nuove tecnologie potrebbero fare molto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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