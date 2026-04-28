Audi Q4 e-tron 2026 | più autonomia più tecnologia

Audi presenta la nuova versione della Q4 e-tron del 2026, un SUV compatto completamente rinnovato. Il modello offre una maggiore autonomia rispetto alle versioni precedenti e incorpora nuove tecnologie digitali per migliorare l’esperienza di guida. La casa tedesca ha aggiornato il veicolo per aumentare l’efficienza e la versatilità, puntando a rafforzare la presenza nel segmento dei SUV elettrici.

(Adnkronos) – Audi rinnova profondamente la propria proposta elettrica nel segmento dei SUV compatti con la nuova Audi Q4 e-tron 2026, un modello che punta a rafforzare il proprio ruolo all’interno della gamma grazie a un mix più convincente di efficienza, digitalizzazione e versatilità. Il cambiamento non si limita all’estetica, ma coinvolge ogni aspetto del progetto. Il design diventa più deciso, con linee tese e proporzioni più dinamiche, mentre l’abitacolo compie un salto netto verso una dimensione tecnologica più evoluta. Il risultato è un’auto che cerca di colmare uno dei limiti storici delle elettriche: offrire contenuti concreti, oltre alle promesse.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Audi Q4 e-tron 2026 SUV électrique | Découverte complète et test Notizie correlate Leggi anche: Audi Q4 e-tron: più efficienza e autonomia con il restyling 2026 Audi Q4 e-tron cambia passo. Più efficiente, connessa e a prova di futuro‹ › 1 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 2 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 3 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 4 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 5 / 7 audi q4 e-tron 2026... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Audi Q4 e-tron 2026: restyling, più autonomia e prezzi in calo - VIDEO | Quattroruote.it; Audi Q4 e-tron: cambia ancora, soprattutto dentro; Audi Q4 e-tron si aggiorna. Più autonomia, ricarica veloce e hi-tech; Audi Q4 e-tron, con l'aggiornamento migliora tanto. Audi Q4 e-tron 2026: più autonomia, più tecnologiaNuova Audi Q4 e-tron 2026: fino a 592 km di autonomia, ricarica a 185 kW e interni digitali evoluti per il SUV elettrico compatto ... adnkronos.com Nuova Audi Q4 e-tron 2026, ecco come cambia il restyling: più tecnologia e autonomiaAudi Q4 e-tron 2026 debutta con restyling estetico, nuovi interni digitali e autonomia fino a 592 km. Scopri motori, ricarica e prezzi del SUV elettrico ... motorbox.com La compatta sportiva è offerta soltanto in 75 esemplari di qui 84 esemplari in Italia. Festeggia i 50 anni del 5 cilindri Audi - facebook.com facebook Audi Q4 e-tron: arriva il restyling con più autonomia e ricarica V2L x.com