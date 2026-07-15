Nel piccolo comune di Marano, in Valpolicella, il numero di visitatori che sceglie il turismo del silenzio sta aumentando. La zona, conosciuta per i vigneti, attira ora un pubblico interessato a esperienze lontane dai percorsi turistici più frequentati. La crescita si riscontra in un territorio di circa tremila abitanti, dove questa forma di turismo sta diventando una presenza più rilevante.

Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - Tra i vigneti della Valpolicella, a Marano, piccolo comune di poco più di tremila abitanti, il turismo passa sempre più spesso da esperienze lontane dai circuiti tradizionali. Qui, tra due antiche torri medievali collegate da un passaggio sotterraneo, vive Mara Pasqualicchio, biologa oggi in pensione, che da undici anni accoglie viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Una scelta nata quasi per caso. Dopo un lungo intervento di ristrutturazione, una parte della casa è rimasta inutilizzata e Mara ha deciso di trasformarla in uno spazio dedicato all'ospitalità, mettendo a disposizione due ampie suite immerse nel silenzio e nel verde. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il turismo del silenzio conquista la Valpolicella

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