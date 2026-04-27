Un sentiero in Sardegna, un tempo legato all’attività mineraria, oggi attrae un grande pubblico internazionale. Circa cinquanta milioni di persone provenienti da paesi come Canada, Germania, Spagna e Corsica hanno scelto questa destinazione. La zona si distingue come meta preferita per chi desidera scoprire un’autenticità diversa dalle classiche rotte turistiche. La trasformazione del percorso storico in attrazione turistica ha portato a un crescente interesse globale.

Cinquanta milioni di utenti hanno scelto. Tra Canada, Germania, Spagna e Corsica, è stata la Sardegna a emergere come destinazione d’eccellenza per chi cerca autenticità lontano dalle rotte battute. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ha conquistato il Global Choice Award di Komoot, primo itinerario pedonale a ricevere questo riconoscimento dalla più grande piattaforma outdoor mondiale. Un voto della community, non di una giuria tecnica, che certifica come il turismo stia cambiando volto: meno fretta, più profondità. Meno cartoline, più storie. Il viaggio lento che sfida il tempo. Oltre 500 chilometri attraverso il sud-ovest dell’isola, suddivisi in 30 tappe che seguono antichi tracciati minerari, mulattiere e ferrovie dismesse.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Un sentiero sardo conquista il mondo: quando il passato minerario diventa futuro del turismo

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