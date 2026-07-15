Un rapper di San Siro è stato indagato per un pestaggio avvenuto in strada, con frasi antisemite e gesti di minaccia. Un pugile dilettante è stato posto agli arresti domiciliari. Testimoni riferiscono che il gruppo urlava “Fuc. Israel” e ha colpito ripetutamente un uomo al volto con pugni. La vittima ha subito diversi colpi in pochi secondi, secondo quanto riferito dai presenti.

Milano – “ Urlavano “Fuc. Israel“ con inequivocabili gesti di sfida e minaccia”. Poi una raffica di pugni. “In pochi secondi, uno dei ragazzi del gruppo ha colpito più volte il viso del mio amico con dei cazzotti”. Così una delle due vittime ha descritto l’aggressione antisemita dello scorso 1° marzo in piazzale Siena, fuori dal supermercato Carrefour. Poi il branco “di almeno 10 persone” si era volatilizzato. Ma le indagini dei carabinieri del nucleo informativo guidati dal colonnello Emanuele Leuzzi e coordinati dal pm Francesco Cajani hanno portato a individuare i presunti autori. Ai domiciliari è finito Hamza Abdurahman, di 23 anni. Pugile amatoriale e amico fraterno del rapper Sacky, indagato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pestaggio antisemita in strada: indagato Sacky, rapper di San Siro. Ai domiciliari un pugile dilettante

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