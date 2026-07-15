Un trapper coinvolto in un progetto di riqualificazione delle periferie a Milano è stato indagato per aver preso parte a un pestaggio di due giovani ebrei con la kippah. Le immagini mostrano il rapper con il sindaco in occasione di un'iniziativa contro le gang, ma successivamente si è verificato l'episodio violento. La polizia ha avviato indagini per chiarire i dettagli dell'aggressione e il ruolo del soggetto coinvolto.

Dalle foto con il sindaco Beppe Sala per un progetto contro le gang di Milano al violento pestaggio di due giovani ebrei che indossavano la kippah. È la parabola del rapper nordafricano Sacky, vero nome Sami Abou El Hassan, oggi indagato dai pm milanesi perché ritenuto il “capo” del gruppo di maranza, circa dieci persone, che lo scorso primo marzo, fuori da un supermercato di piazzale Siena, ha aggredito, al grido di “Fuck Israel”, due studenti argentini, in città per partecipare a un seminario su insegnamenti e tradizioni ebraiche, perché indossavano la kippah, il copricapo tipico degli ebrei. Le indagini sull’aggressione aggravata... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il trapper indagato per il pestaggio agli ebrei fu al centro del progetto per le periferie di Sala

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