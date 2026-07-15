Due giovani ebrei sono stati aggrediti a San Siro da un uomo sospettato di averli picchiati e minacciati con commenti antisemiti. La polizia ha avviato un’indagine e ha iscritto nel registro degli indagati un trapper milanese, conosciuto come Sacky. Le accuse sono di lesioni e minacce aggravate dall’odio religioso. Un rappresentante locale ha dichiarato che non ci sarà tolleranza per simili comportamenti.

Ancora violenza. E ancora subcultura del trap milanese nel mirino della giustizia. Questa volta le accuse sono pesantissime: lesioni e minacce aggravate dall’odio religioso per l’aggressione a due giovanissimi ebrei a San Siro. Sulla deriva di questi personaggi interviene duramente il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato, che denuncia il messaggio diseducativo dei “fenomeni” del web e chiede alla magistratura il massimo della pena e tolleranza zero. Milano, picchiò due giovani ebrei: il trapper Sacky indagato con accuse pesanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Milano, violenza trap e odio antisemita: il trapper Sacky indagato per il pestaggio di due giovani ebrei. De Corato: tolleranza zero

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