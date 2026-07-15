Il Tour del Sorriso fa tappa a Palagiano | tre big della comicità in Piazza Vittorio Veneto
Il 15 luglio, alle ore 20, si svolgerà in Piazza Vittorio Veneto un evento di comicità denominato “Tour del Sorriso” a Palagiano. Tre artisti noti nel settore della comicità saranno presenti sul palco per uno spettacolo. L’evento fa parte del programma dell’Estate Palagianese 2026. La serata è dedicata al divertimento e si svolgerà all’aperto.
Tarantini Time Quotidiano Prosegue il cartellone dell’Estate Palagianese 2026 con una serata dedicata alla comicità e al divertimento. Mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 20.30, Piazza Vittorio Veneto ospiterà il “Tour del Sorriso”, spettacolo itinerante nato per celebrare il trentesimo anniversario del Festival del Cabaret di Martina Franca. L’iniziativa rappresenta una delle tappe del progetto promosso dall’Associazione Culturale Sirio, organizzatrice della storica manifestazione martinese, che quest’anno ha scelto di portare il Festival anche in altri comuni del territorio per festeggiare i trent’anni della rassegna. L’appuntamento... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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