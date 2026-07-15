Il Tour del Sorriso fa tappa a Palagiano | tre big della comicità in Piazza Vittorio Veneto

Notizia in breve

Il 15 luglio, alle ore 20, si svolgerà in Piazza Vittorio Veneto un evento di comicità denominato “Tour del Sorriso” a Palagiano. Tre artisti noti nel settore della comicità saranno presenti sul palco per uno spettacolo. L’evento fa parte del programma dell’Estate Palagianese 2026. La serata è dedicata al divertimento e si svolgerà all’aperto.