I giovani ospitati in un centro di accoglienza si sono occupati della pulizia di Piazza Vittorio Veneto. Hanno raccolto rifiuti e sistemato le aree verdi, contribuendo alla manutenzione dello spazio pubblico. L’intervento si è svolto in collaborazione con le autorità locali e ha coinvolto i partecipanti nel rispetto delle norme di sicurezza. L’attività si è conclusa con un momento di condivisione tra i volontari e i cittadini presenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un importante esempio di integrazione, partecipazione e senso civico arriva da Cautano, dove l’ area verde di Piazza Vittorio Veneto è stata presa in cura dai ragazzi del centro di accoglienza SAI presente sul territorio, con il coinvolgimento attivo anche delle famiglie e della comunità locale. Grazie all’impegno condiviso, uno spazio del paese è stato restituito alla cittadinanza in una veste più curata e accogliente. I partecipanti hanno lavorato con entusiasmo per rendere più bello uno degli angoli simbolici del centro cittadino, offrendo un segnale concreto di collaborazione e inclusione sociale. Una bella iniziativa che ha visto i ragazzi impegnati non soltanto nella sistemazione iniziale dell’area, ma anche nella cura quotidiana dello spazio verde, dall’innaffiatura alla manutenzione ordinaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cautano, esempio di integrazione: i giovani del centro accoglienza curano Piazza Vittorio Veneto

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