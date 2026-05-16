Macerata piazza Vittorio Veneto | mobilitazione per la Palestina

A Macerata, in piazza Vittorio Veneto, si è svolta una mobilitazione pubblica a sostegno della Palestina. L’evento è stato coordinato da diversi gruppi e associazioni locali che hanno organizzato la manifestazione. Durante la protesta, alcuni partecipanti hanno ricordato la Nakba, il fenomeno storico di espulsione forzata dei palestinesi, collegandolo alle attuali richieste di giustizia e diritti per la popolazione palestinese. La manifestazione ha coinvolto diverse persone provenienti dalla comunità locale.

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? Punti chiave Chi ha coordinato la mobilitazione tra le piazze di Macerata?. Come si intreccia la memoria della Nakba con la protesta attuale?. Perché le associazioni locali chiedono di fermare il riarmo globale?. Cosa deve fare il gruppo locale per mantenere alta l'attenzione?.? In Breve Partecipazione di Anpi, Cgil, Pd, M5S e Istituto storico di Macerata.. Lorenzo Marconi richiama la Nakba e l'esodo di 800mila palestinesi nel 1947.. Andrea Maurilli e Ninfa Contigiani sottolineano i valori europei e la tutela dei civili.. Impegno informativo del gruppo locale iniziato con attività di volantinaggio nel settembre 2025.. Ieri pomeriggio, in... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Macerata, piazza Vittorio Veneto: mobilitazione per la Palestina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Firenze inaugurata la piazza Cavalieri di Vittorio VenetoFirenze, 1 marzo 2026 - E' stata inaugurata a Firenze la riqualificazione della piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, nel Quartiere 5 della città. Prove di carico terrazza piazza Vittorio Veneto: cambia la viabilitàL’amministrazione comunale di Montevarchi informa la cittadinanza che martedì 17 marzo 2026, dalle ore 8. La mobilitazione per i palestinesi: Bisogna fermare subito la strageFree our comrades è l’iniziativa accolta ieri in piazza Vittorio Veneto, organizzata da Per la Palestina - Gruppo informale ... ilrestodelcarlino.it Cavalli e carrozze di carta, in piazza Vittorio Veneto la performance di Frank BölterOggi Frank Bölter sarà protagonista di una performance a partire dalle 9 in piazza Vittorio Veneto. L’artista tedesco guiderà la... Oggi Frank Bölter sarà protagonista di una performance a partire ... ilrestodelcarlino.it