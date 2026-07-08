Durante il vertice Nato ad Ankara, i leader dei Paesi membri hanno deciso di evitare di parlare dei Mondiali di calcio. Questa scelta è stata presa in modo informale e sembra essere legata alla sconfitta degli Stati Uniti durante la competizione. Il tema del torneo internazionale è stato considerato un argomento delicato e quindi è stato evitato nelle discussioni ufficiali.

I leader dei Paesi della Nato si sarebbero accordati informalmente per non menzionare i Mondiali di calcio durante il vertice dell’Alleanza Atlantica ad Ankara, in Turchia. L’obiettivo sarebbe stato quello di non irritare Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, visto che gli Usa hanno da poco perso per 4-1 contro il Belgio a seguito di una contestata decisione della Fifa su un giocatore statunitense. La tattica non sembra aver funzionato, visto che Trump è tornato a parlare di annettere la Groenlandia e tagliare i rapporti commerciali con la Spagna. Vietato parlare dei Mondiali ad Ankara Il giornale britannico Guardian ha riportato,... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Virgilio.it - "Non parlare del Mondiale per non irritare Trump", al vertice Nato il pallone è un tabù dopo il ko degli Usa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spari alla cena di Trump con i giornalisti: il presidente portato via, perde l'equilibrio e cade

Notizie e thread social correlati

Il patto segreto tra Trump ed Erdogan: perché il presidente Usa sarà al vertice NatoDurante un incontro nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il leader turco ha eseguito tutte le richieste fatte,...

Leggi anche: Trump senza filtri al vertice NATO: attacca la Spagna («partner pessimo») e torna a parlare della Groenlandia («un grosso problema per noi»)

Temi più discussi: Mertesacker lapidario: Non merita assolutamente parlare dell'assenza dell'Italia; Mondiali, Morace (M5S): Da Infantino parzialità, con Trump precedente pericoloso; Mondiali 2026: Tanto spettacolo (forse troppo) e mille polemiche; Una vittoria che non cancella la sconfitta dell’intero sistema.

Il CT dell'Argentina totalmente travolto dall'emozione dopo la rimonta sull'Egitto e la qualificazione ai quarti del Mondiale: Non riesco a parlare, scusate. Non ce la faccio, scusate... Che gruppo incredibile x.com

Cristiano, ma quale pensione... vuole Euro 2028! E porterà il suo allenatore sulla panchina del PortogalloIl fuoriclasse portoghese ha parlato dopo l'eliminazione arrivata per mano della Spagna, confermando di aver chiuso con i Mondiali ma non ancora con la nazionale ... msn.com

Musica di ingresso delle selezioni nel mondiale 2026 reddit

Mondiali 2026, le news del 12 giugno: cosa è successo oggiDopo lo show della cerimonia inaugurale allo stadio Azteca di Città del Messico e quella avvenuta a Toronto, in Canada, nella notte italiana (intorno all'1.30 in Italia) sarà il turno del terzo Paese ... sport.sky.it