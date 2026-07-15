Il sindaco ha scritto al prefetto chiedendo aiuto, evidenziando che l’amministrazione sta investendo risorse nella sicurezza. Sono stati finanziati servizi di pattugliamento serale della polizia locale e installate nuove telecamere di sorveglianza. La richiesta si concentra sulla necessità di supporto per migliorare la sicurezza pubblica. Non sono stati forniti dettagli sulle risorse richieste né sui tempi di intervento. La comunicazione si conclude con l’auspicio di un intervento rapido.

Come amministrazione comunale stiamo investendo risorse nella sicurezza: finanziamo pattuglie serali della polizia locale, stiamo installando nuove telecamere di sorveglianza, abbiamo migliorato l’illuminazione delle strade, delle piste ciclabili e degli spazi pubblici, collaboriamo in maniera positiva con le forze dell’ordine, in particolare con i Carabinieri di Arluno. Ma ora abbiamo bisogno di un aiuto". È il senso della lettera inviata dal sindaco di Pregnana Milanese, Angelo Bosani (nella foto), al prefetto di Mliano, Claudio Sgaraglia. La richiesta dopo un episodio di cronaca avvenuto la notte del 6 luglio nelle vicinanze della stazione ferroviaria, una violenta rissa che ha suscitato allarme sociale tra i cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco scrive al prefetto: "Abbiamo bisogno di aiuto"

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Le alternative ci sono sempre. Un’altra politica è sempre possibile. Per le spiagge, per la guerra, per tutto. Abbiamo solo bisogno di politici che vedano le alternative e di cittadini che li sostengano. Bravissimo il sindaco di #Bacoli. x.com

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