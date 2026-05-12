Iran Trump Guerra finirà a breve non abbiamo bisogno di aiuto della Cina

Da iltempo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dirigente statunitense ha dichiarato che il rapporto con l’Iran si risolverà a breve e che non sarà necessario l’intervento della Cina. Ha anche affermato che si sta lavorando per un accordo con l’Iran e che, indipendentemente dall’esito, il futuro sarà positivo sia per gli Stati Uniti sia per l’Iran. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensione tra le parti.

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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Con l'Iran faremo un buon accordo. Vediamo che succede. In un modo o in un altro tutto andrà bene per il popolo americano e anche per quello iraniano”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di partire per la Cina. “Abbiamo battuto l'Iran in maniera rotonda, il blocco è stato efficace al 100%. L'Iran non avrà mai un'arma nucleare, noi non facciamo giochini e loro non arriveranno mai a un'arma nucleare”, ha aggiunto. “Faremo tutto il necessario, la guerra finirà a breve e i prezzi del petrolio scenderanno. Abbiamo centinaia di petroliere pronte a uscire da Hormuz”, ha poi risposto a chi gli chiedeva se i prezzi del petrolio scenderanno a breve.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Iran, Trump “Guerra finirà a breve, non abbiamo bisogno di aiuto della Cina”
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