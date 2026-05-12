Iran Trump Guerra finirà a breve non abbiamo bisogno di aiuto della Cina

Un dirigente statunitense ha dichiarato che il rapporto con l’Iran si risolverà a breve e che non sarà necessario l’intervento della Cina. Ha anche affermato che si sta lavorando per un accordo con l’Iran e che, indipendentemente dall’esito, il futuro sarà positivo sia per gli Stati Uniti sia per l’Iran. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensione tra le parti.

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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Con l'Iran faremo un buon accordo. Vediamo che succede. In un modo o in un altro tutto andrà bene per il popolo americano e anche per quello iraniano”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di partire per la Cina. “Abbiamo battuto l'Iran in maniera rotonda, il blocco è stato efficace al 100%. L'Iran non avrà mai un'arma nucleare, noi non facciamo giochini e loro non arriveranno mai a un'arma nucleare”, ha aggiunto. “Faremo tutto il necessario, la guerra finirà a breve e i prezzi del petrolio scenderanno. Abbiamo centinaia di petroliere pronte a uscire da Hormuz”, ha poi risposto a chi gli chiedeva se i prezzi del petrolio scenderanno a breve.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, Trump “Guerra finirà a breve, non abbiamo bisogno di aiuto della Cina” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Iran, Trump: Un'intera civiltà morirà questa notte, per non tornare mai più Notizie correlate Leggi anche: Iran, Trump: "Non abbiamo bisogno della Nato per vincere la guerra" Leggi anche: «Abbiamo già vinto, finirà presto»: il discorso di Trump agli Usa sulla guerra con l’Iran Argomenti più discussi: Nuova proposta di pace Usa all'Iran. Trump: Se accettano, guerra finita; A Trump non è piaciuto come l’Iran ha risposto alla proposta di accordo degli Stati Uniti; Pronto a ripartire il negoziato Usa-Iran. Trump: Accordo entro una settimana; Usa-Iran vicini a memorandum per chiudere la guerra. Il petrolio crolla. Solo LUI decide quando finirà la guerra con l'Iran, e ciò avverrà quando LUI invierà Trump a rubare l'Uranio arricchito di proprietà dell'Iran. x.com L'Iran considera la proposta degli Stati Uniti mentre Trump dice che la guerra finirà 'in fretta' reddit La proposta degli Stati Uniti per far finire la guerra si è arenataTrump ha rifiutato la risposta iraniana alla sua proposta per far terminare la guerra, e lo stretto di Hormuz resta ancora bloccato ... ilpost.it