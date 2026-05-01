Segni Il Sindaco Moffa scrive al Prefetto a proposito dell’ordinanza sindacale del Comune di Colleferro che limita il traffico ai mezzi pesanti nel Quartiere Murillo…
Il Sindaco di Colleferro ha inviato una lettera al Prefetto riguardo all’ordinanza del Comune che limita il passaggio dei mezzi pesanti nel Quartiere Murillo, emanata il 24 aprile 2026 con l’Ordinanza n. 15. La comunicazione è stata inviata in seguito alla decisione di restringere l’accesso ai veicoli di grande tonnellaggio nella zona. La questione riguarda le misure adottate per regolamentare il traffico nel quartiere.
Cronache Cittadine SEGNI COLLEFERRO – A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza n. 15 del 24 Aprile 2026 del Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna L'articolo Segni. Il Sindaco Moffa scrive al Prefetto a proposito dell’ordinanza sindacale del Comune di Colleferro che limita il traffico ai mezzi pesanti nel Quartiere Murillo. Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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