Un atleta di nuoto artistico ha subito una frattura durante l'allenamento della spaccata, un movimento fondamentale per la disciplina. La giovane era impegnata in una sessione di esercizi con la partner, quando è avvenuto l'incidente. Sono intervenuti i soccorsi e trasportata in ospedale, le sue condizioni sono state valutate come serie. La squadra ha sospeso temporaneamente le attività e avviato le verifiche sul protocollo di allenamento.

Dietro uno dei gesti più eleganti del nuoto artistico si nasconde un lavoro silenzioso fatto di dolore, precisione e migliaia di ripetizioni. Proseguono le nostre lezioni di nuoto artistico con la campionessa azzurra Lucrezia Ruggiero, che oggi ci spiega come nasce una spaccata perfetta, quali errori si commettono più spesso e perché 10 minuti al giorno possono fare la differenza. “La spaccata - ci dice Lucrezia - sembra semplice solo quando viene fatta bene. Dietro ci sono forza, tecnica, sensibilità e tanta costanza. È uno di quegli elementi che non smetti mai davvero di allenare, neanche quando sei arrivato ai massimi livelli”. Leggi anche: Il sincro con Lucrezia Ruggiero: il "barracuda" fa paura? I consigli per non sbagliare Ci sono elementi che, osservati dagli spalti, sembrano semplici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il sincro con Lucrezia Ruggiero: come allenare ed eseguire la spaccata

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