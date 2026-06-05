Antonio Conte smette di allenare il Napoli ed emerge lopzione Iraola’

Antonio Conte ha lasciato il ruolo di allenatore del Napoli. Secondo quanto riportato da Marca, un media spagnolo, si sta valutando l’opzione Iraola come possibile nuovo allenatore. La notizia è stata confermata ufficialmente e riguarda il cambiamento alla guida tecnica della squadra. La decisione di Conte di interrompere il suo incarico è stata comunicata recentemente.

2026-05-25 12:55:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Adesso è ufficiale. Antonio Conte lascia il Napoli. A darlo era già stato il tecnico: “Un mese fa ho chiamato il presidente e ho detto ad Aurelio, per la nostra amicizia, e sentivo che il mio tempo qui stava per finire. L’allenatore stesso ha avuto il compito di ratificarlo. “Grazie, signor Conte.” è stato il messaggio che il club ha lanciato attraverso le sue reti accompagnato dall’hashtag #ProudToBeNapoli. Il messaggio d’addio di Antonio Conte. INSTAGRAM L’ex di Arezzo, Bari, Atalanta, Siena, Juventus, Italia, Chelsea, Inter e Tottenham Se ne va con la soddisfazione di aver compiuto il suo dovere. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Antonio CONTE lascia il NAPOLI | I tifosi si dividono

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