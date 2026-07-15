Un senzatetto è stato picchiato in strada, attirando l’attenzione pubblica. Dopo la diffusione dell’episodio, Roberto Vannacci, leader di un movimento politico, ha pubblicamente dichiarato di essere contrario alla violenza e si è dissociato dall’accaduto. La vicenda ha suscitato molte reazioni, ma Vannacci ha scelto di non commentare ulteriormente. La notizia si è diffusa sui media locali e sui social network.

SAN BENEDETTO (Ascoli) C’è voluta una giornata di riflessione, ma alla fine il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, ha preso le distanze dal militante di Fn, Giuseppe Barboni, che nella serata di sabato, sul lungomare di San Benedetto (Ascoli), ha aggredito il cittadino iracheno Michael Habeeb Jousif, che stava bloccando il traffico per protesta. Barboni ha poi pubblicato il video del pestaggio, divenuto virale sui social. "Ho visto quel filmato solo oggi (ieri, ndr) – ha detto Vannacci –. Sono sempre stato contrario alla violenza, salvo quando è giustificata da esigenze di legittima difesa, e questo non mi sembra il caso". Per il generale, quanto accaduto nella Riviera delle Palme "va oltre quella che può essere una reazione a un comportamento molesto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il senzatetto picchiato. Ora Vannacci si dissocia: "Contrario alla violenza"

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