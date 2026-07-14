La Procura di Ascoli ha acquisito nuovi elementi nel caso di un senzatetto picchiato a San Benedetto del Tronto, trasmessi dal commissariato di pubblica sicurezza. La vicenda ha coinvolto anche commenti di un ufficiale militare, che ha dichiarato di essere contrario alla violenza se non giustificata da difesa. La segnalazione riguarda la denuncia di aggressione e le dichiarazioni di chi ha assistito all’episodio.

San Benedetto del Tronto, 14 luglio 2026 – Ora la patata bollente del caso Barboni è passata nelle mani della Procura della Repubblica di Ascoli, con nuovi e importanti elementi contenuti nella segnalazione trasmessa dal commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto. Partiamo dalle novità. Il cittadino iracheno aggredito sabato sera sul lungomare, nei pressi della Palazzina Azzurra, dove stava bloccando la viabilità, nel pomeriggio di lunedì si è recato al pronto soccorso di San Benedetto per farsi medicare le contusioni che, secondo quanto denunciato, avrebbe riportato durante l’aggressione attribuita a Giuseppe Barboni. I sanitari gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in 14 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Senzatetto picchiato, Barboni scaricato anche da Vannacci: “Sono contro la violenza se non giustificata da difesa”

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