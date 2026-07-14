Roberto Vannacci ha dichiarato di essere contrario alla violenza e ha condannato pubblicamente l’aggressione avvenuta a San Benedetto del Tronto. Vannacci si è dissociato dall’imprenditore che ha picchiato un immigrato e ha criticato la diffusione del video sui social media. Non ha fornito commenti aggiuntivi sulle motivazioni dell’attacco, limitandosi a sottolineare la sua posizione contro ogni forma di violenza.

Roberto Vannacci ha preso le distanze da Giuseppe Barboni, l’imprenditore che ha aggredito a San Benedetto del Tronto Michael Habeeb Jousif per poi postare il video del pestaggio sui social. Il fondatore di Futuro Nazionale ha condannato il gesto con queste parole: “Sono sempre stato contro la violenza se non giustificata da necessità di difesa, e questo non mi sembra il caso”, ha detto di un’intervista. Il commento di Roberto Vannacci Intervistato dall’Adnkronos, Roberto Vannacci, con poche parole, ha preso le distanze da Giuseppe Barboni. Quest’ultimo, imprenditore nonché esponente di Futuro Nazionale nelle Marche, ha aggredito un uomo a San Benedetto del Tronto, che lo ha denunciato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberto Vannacci scarica Giuseppe Barboni per aver picchiato un immigrato: "Contrario alla violenza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vannacci scarica Barboni dopo il pestaggio del migrante: “Contrario alla violenza, non si stava difendendo”Roberto Vannacci si è dissociato da Giuseppe Barboni dopo il pestaggio di un cittadino iracheno avvenuto a San Benedetto del Tronto.

Giuseppe Barboni iscritto a Futuro Nazionale di Vannacci picchia un immigrato e pubblica il video sui socialDomenica 12 luglio, un uomo iscritto a Futuro Nazionale ha pubblicato sui social un video in cui aggredisce un immigrato iracheno a San Benedetto del...

Temi più discussi: Futuro nazionale, il sindaco di Alimena arruolato tra le fila del generale Vannacci; Roberto Vannacci in Abruzzo il 14 e 15 luglio: l’adesione di Alessandro Carbone a Futuro Nazionale; Vannacci conquista il primo sindaco in Sicilia, è Giuseppe Scrivano di Alimena; Il parroco schierato con Vannacci: Migranti minaccia alla nostra cultura.

Vannacci scarica Barboni dopo il pestaggio del migrante: Contrario alla violenza, non si stava difendendoRoberto Vannacci prende le distanze da Giuseppe Barboni dopo il pestaggio di un cittadino iracheno a San Benedetto del Tronto: Sono sempre stato ... fanpage.it

Giuseppe Barboni scaricato da Vannacci: Mi ha deluso, vuole solo posti alla Camera. Ma dai commenti il 90% degli italiani è con meL'imprenditore Giuseppe Barboni, referente per Futuro nazionale del 'Comitato di San Benedetto del Tronto 1031' che sabato sera ha preso a ... msn.com