L’area dell’ex Greenland è stata venduta all’asta in una nuova occasione. La proprietà è stata messa in vendita più volte in passato, ma finora senza esito. Ora si spera che questa volta la vendita possa andare a buon fine. La procedura si è conclusa di recente e si attende di conoscere il nome dell’acquirente. La zona ha suscitato interesse tra diversi potenziali acquirenti.

Assegnata all’asta l’area dell’ex Greenland. Non è la prima volta, ma tutti sperano che questa sia la volta buona. A Milano, per l’apertura delle buste della nuova asta che assegnava terreni per circa 375mila metri quadri inseriti nel Parco delle Groane, nel territorio di Limbiate ma a ridosso dei confini con Cesate e Solaro, si sono presentati addirittura due acquirenti. Alla fine l’ha spuntata una società che ha offerto un rilancio rispetto alla prima offerta. La conferma dell’assegnazione arriva dall’avvocata Paola Murru, curatrice delegata alla vendita, che però puntualizza: "I dati dell’aggiudicatario e la cifra di assegnazione sono al momento riservati fino al completamento della procedura con il trasferimento di proprietà, che avverrà dopo il saldo completo della cifra di aggiudicazione, entro 120 giorni".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex Greenland venduta all’asta: "Ora speriamo sia la volta buona"

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