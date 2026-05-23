Dal 25 al 29 maggio, il daily show pomeridiano va in onda su Rai 1 alle 14, condotto da Caterina Balivo. La trasmissione presenta ogni giorno storie di costume, volti noti dello spettacolo, aneddoti personali e suggerimenti di benessere. La programmazione si inserisce nella fascia pomeridiana, offrendo un appuntamento quotidiano dedicato a intrattenimento e approfondimenti leggeri.

ROMA – Nel pieno della primavera e in chiusura del mese di maggio, “La volta buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, prosegue il suo racconto quotidiano su Rai 1 dalle ore 14, tra fenomeni di costume, volti noti dello spettacolo, storie personali e consigli di benessere. Tra i protagonisti più attesi della settimana: Lino Banfi, autentica icona dello spettacolo italiano, amatissimo dal pubblico televisivo e oggi al centro dell’attenzione con la sua prima autobiografia, 90, non mi fai paura!, pubblicata in vista del compleanno, il 9 luglio 2026. Accanto a lui, sull’accogliente divano arancione, Gabriele Cirilli, attore comico abruzzese tra i protagonisti del film Rai Meglio tardi che mai, e Giorgia Palmas, showgirl e volto noto della televisione italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “La volta buona”, gli ospiti della settimana dal 25 al 29 maggio

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