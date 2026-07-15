Un investigatore ha scoperto una macchina del male, un sistema di omicidi pianificati per soddisfare un ego deformato. Le vittime sono state scelte e uccise in modo strategico, senza motivi legati a denaro o rabbia, ma per alimentare un senso di potere e vendetta. La polizia sta analizzando i dettagli del piano, che sembra essere stato ideato per ottenere un senso di supremazia e ammirazione.

C’è chi uccide per rabbia, per denaro o per non lasciare testimoni. E poi c’è chi costruisce un piano di morte soltanto per essere ammirato come fosse un dio vendicatore. Questo è il profilo psicologico del killer di Lutto di miele, da ieri in libreria per Fazi, il nuovo libro di Franck Thilliez, tradotto da Daniela De Lorenzo. Scritto nel 2008 e finora inedito in Italia, il romanzo riporta in scena Sharko, che abbiamo imparato a conoscere con 1991 e Treno infernale per l’Angelo rosso. Commissario dell’Anticrimine di Parigi, poliziotto brillante e uomo segnato dai traumi, Franck Sharko combatte i mostri nella mente dei serial killer, ma sta soccombendo alle proprie ombre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il re del giallo svela la macchina del male

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I PROBLEMI della prima Porsche 911 della storia

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