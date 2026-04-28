Nella vicenda legata al caso di Pietracatella, un'analisi forense è stata condotta sull'iPhone di una persona coinvolta. L'indagine si concentra sulla scoperta di eventuali messaggi o dati digitali relativi a un episodio di natura sospetta avvenuto durante il periodo natalizio. La perizia tecnica è stata eseguita presso un laboratorio specializzato e i risultati saranno utili per chiarire eventuali responsabilità.

? Cosa sapere Analisi forense sull'iPhone di Alice a Campobasso per il caso ricina di Pietracatella.. Inquirenti esaminano le somministrazioni mediche domestiche effettuate il giorno di Santo Stefano.. Gli investigatori di via D’Amato a Campobasso hanno completato l’analisi forense sull’iPhone di Alice, figlia della famiglia Di Vita, mentre si indagano le somministrazioni mediche fatte a casa il giorno di Santo Stefano. Il mistero che avvolge Pietracatella si è spostato sotto i riflettori dei laboratori tecnici di Campobasso questo martedì 28 aprile 2026. Davanti agli uffici della polizia giudiziaria si è radunata una folla di giornalisti per seguire l’accertamento irripetibile sul dispositivo mobile di Alice, la ragazza che ha perso la vita insieme ad Antonella e Sara lo scorso dicembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giallo Pietracatella: l’iPhone di Alice svela i segreti del Natale

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