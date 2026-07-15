il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale nel nuovo libro di francesco carbone

Nel suo nuovo libro, Francesco Carbone analizza il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale, approfondendo le implicazioni e le sfide legate all’uso di questa tecnologia. Il testo segue il suo precedente saggio sull’energia e le rivoluzioni industriali, offrendo un’analisi dettagliata delle interazioni tra esseri umani e sistemi intelligenti. Il libro si concentra su aspetti pratici e teorici, senza includere opinioni o interpretazioni soggettive.

AGI - Dopo il saggio “L’energia che ha reso possibile le cinque rivoluzioni industriali”, l’ingegnere e imprenditore Francesco Carbone torna in libreria con “ L’energia umana – L’energia del futuro ”, un’opera che amplia la riflessione iniziata nel precedente volume e sposta l’attenzione dalla produzione dell’energia al valore della persona, individuando nel capitale umano la risorsa più preziosa per affrontare le sfide della sesta rivoluzione industriale. Se nel primo libro Carbone analizzava come ogni grande rivoluzione economica e sociale sia stata resa possibile dall’evoluzione delle fonti energetiche, in questo nuovo lavoro sostiene che... 🔗 Leggi su Agi.it

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