La Sicilia tra contraddizioni e intelligenza artificiale | Franco Garufi presenta il suo libro

Le contraddizioni della Sicilia contemporanea, il rapporto tra memoria e presente ma anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella scrittura saranno al centro della presentazione del libro “Frammenti per la Sicilia” di Franco Garufi, in programma il 13 maggio alle 16,30 nella sala.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Franco Pepe presenta il suo libro "Pizza Chef"

Valeria Lopis presenta il suo libro "La Sicilia delle donne e del vino" alla Feltrinelli di CataniaL'autrice dialogherà con Carla Previtera per approfondire il tema delle "figlie di una DOC minore" e il legame tra l'universo femminile e l'enologia...